Polícia apreende maconha durante patrulhamento em Mimoso do Sul
Entorpecentes estavam escondidos em uma obra e foram localizados após denúncia anônima
A Polícia Militar apreendeu 223 gramas de maconha durante uma ação realizada nesta terça-feira (23), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.
Durante patrulhamento tático motorizado, a equipe da Força Tática da 15ª Companhia Independente recebeu denúncia de um morador. O cidadão pediu anonimato.
Segundo a informação repassada, um indivíduo estaria escondendo drogas em uma obra localizada na região. Diante disso, os militares seguiram imediatamente ao endereço indicado.
No local, a equipe realizou buscas na área. Em seguida, os policiais encontraram dois tabletes de maconha escondidos no interior da obra.
Após a localização do material, os militares recolheram os entorpecentes. Logo depois, a equipe encaminhou a droga para a Delegacia Regional de Mimoso do Sul.
Por fim, a Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas. Esse apoio da população contribui diretamente para o combate ao tráfico de drogas na região.