Polícia Civil prende suspeito de furto de gado em Alegre

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem investigado por furto qualificado de gado na zona rural de Alegre, no Sul do Estado. A ação ocorreu durante cumprimento de escala de serviço da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, após diligências e levantamento de informações de inteligência.

A Justiça da comarca de Alegre expediu o mandado de prisão preventiva em decorrência de investigação por abigeato registrado na área rural do município.

Além do mandado oriundo de Alegre, a Polícia Civil também investiga o suspeito por furto de gado no município de Itapemirim, ocorrido neste mês de dezembro. Conforme boletim de ocorrência, criminosos subtraíram dezenas de cabeças de gado de uma propriedade localizada na região da Usina Paineiras. Contudo, o caso segue sob apuração.

A prisão permitiu o compartilhamento de informações entre as equipes envolvidas. Assim, com isso, os investigadores avançaram no cruzamento de dados sobre a possível atuação criminosa do preso e a dinâmica dos fatos apurados pela delegacia regional.

Após o cumprimento do mandado, os policiais conduziram o investigado à sede da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim. No local, ele permaneceu à disposição da autoridade policial e do Poder Judiciário, onde prestou interrogatório.