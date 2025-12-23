Polícia Militar prende suspeito por tráfico em Presidente Kennedy

A Polícia Militar prendeu um jovem por tráfico em Presidente Kennedy na noite de 21 de dezembro de 2025. A ocorrência aconteceu durante patrulhamento preventivo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Por volta das 23h30, a equipe visualizou três indivíduos em atitude suspeita no bairro das Flores. Dois deles entregavam um objeto a outro homem.

Leia também: Mulheres são presas após furto no comércio de Guaçuí

Um dos suspeitos já era conhecido pelas guarnições pelo envolvimento com o tráfico. Ele havia sido preso anteriormente pela mesma prática criminosa.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os envolvidos tentaram fugir. Contudo, os policiais alcançaram um deles, identificado como I.O.C., de 20 anos.

Durante a abordagem, o jovem tentou descartar pedaços de plástico no chão. Além disso, colocou outros objetos na boca para engolir, mas os policiais impediram a ação.

Após a revista, a equipe encontrou 37 pedras de substância semelhante ao crack. Também apreendeu R$ 50 em dinheiro.

Em seguida, os militares conduziram o suspeito à delegacia. O jovem seguiu para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, junto com o material apreendido.

Assim, a Polícia Militar reforça o combate ao tráfico de entorpecentes em Presidente Kennedy. A ação integra as operações de prevenção e repressão ao crime.