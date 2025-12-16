Polícia prende autor de homicídio contra mulher em Itapemirim

A prisão de um homem por homicídio contra uma mulher em Itapemirim marca um novo avanço nas investigações conduzidas pela 9ª Delegacia Regional. O crime ocorreu durante uma briga entre vizinhos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, Morgana Caires Corrêa, de 34 anos, morreu após ser atingida por um disparo de espingarda. Ela tentou intervir para defender o marido durante o desentendimento.

Ao longo da apuração, os investigadores analisaram depoimentos, laudos periciais e outros elementos técnicos. Dessa forma, a equipe identificou os autores e confirmou os indícios de autoria.

Com base nas provas reunidas, o delegado Daniel de Araújo representou pela prisão preventiva dos suspeitos. Em seguida, o Poder Judiciário autorizou a medida.

Os investigados respondem por homicídio qualificado consumado, que vitimou Morgana. Além disso, eles respondem por tentativa de homicídio qualificado contra Anderson, marido dela.

O segundo investigado permanece foragido. Contudo, as equipes mantêm diligências contínuas para localizá-lo e efetuar a prisão. Por fim, a Polícia Civil segue com as investigações para localizar a arma usada no crime e concluir o inquérito.