Polícia prende dois homens por tráfico de drogas em Guaçuí

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em Guaçuí na tarde desta terça-feira (9). A prisão ocorreu por volta das 15h19, na Avenida Aedano Leite Martins, no bairro Lagoa, após policiais avistarem uma possível negociação de entorpecentes entre os suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir em direções opostas.

Durante as abordagens, os militares encontraram 69 pedras de crack, R$ 300 e um celular com o homem de 31 anos. Além disso, o outro suspeito, de 36 anos, carregava R$ 15 e afirmou que estava no local para comprar drogas.

Os policiais deram voz de prisão aos dois envolvidos e os encaminharam à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências legais.