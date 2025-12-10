Segurança

Polícia prende dois homens por tráfico de drogas em Guaçuí

Ação ocorreu após policiais flagrarem possível negociação de entorpecentes no bairro Lagoa.

Imagem mostra porções de crack sobre uma mesa.
Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em Guaçuí na tarde desta terça-feira (9). A prisão ocorreu por volta das 15h19, na Avenida Aedano Leite Martins, no bairro Lagoa, após policiais avistarem uma possível negociação de entorpecentes entre os suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir em direções opostas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Operação combate lava-jatos irregulares em vias públicas do ES

Durante as abordagens, os militares encontraram 69 pedras de crack, R$ 300 e um celular com o homem de 31 anos. Além disso, o outro suspeito, de 36 anos, carregava R$ 15 e afirmou que estava no local para comprar drogas.

Os policiais deram voz de prisão aos dois envolvidos e os encaminharam à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências legais.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

DrogasGuaçuíPolícia Militar

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por