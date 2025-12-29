Polícia prende suspeito por tráfico de drogas em Mimoso do Sul
Ação ocorreu durante patrulhamento em área conhecida pelo tráfico e resultou na apreensão de drogas, dinheiro e celular.
A polícia registrou um caso de tráfico de drogas em Mimoso do Sul nesta segunda-feira (29), após uma ação realizada na Rua Artur da Cunha Nassur, conhecida como Antiga Exposição. Moradores apontam a região como ponto recorrente de comercialização de entorpecentes no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a circulação pela via, agentes observaram um homem já conhecido na região por envolvimento com o tráfico. Ao perceber a aproximação da viatura, ele apresentou comportamento inquieto. Logo depois, tentou deixar o local e descartou uma sacola nas proximidades, escondendo-se atrás de um muro.
Leia também: Acidente na BR 101 em Iconha deixa um morto e quatro feridos
Em seguida, a equipe verificou a área indicada e encontrou 17 pedras de substância semelhante ao crack, além de R$ 184,80 em dinheiro trocado. Os agentes também recolheram um telefone celular durante a ocorrência.
Por fim, a equipe encaminhou todo o material apreendido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. As autoridades agora apuram o caso.