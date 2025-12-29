Polícia prende suspeito por tráfico de drogas em Mimoso do Sul

A polícia registrou um caso de tráfico de drogas em Mimoso do Sul nesta segunda-feira (29), após uma ação realizada na Rua Artur da Cunha Nassur, conhecida como Antiga Exposição. Moradores apontam a região como ponto recorrente de comercialização de entorpecentes no município.

Durante a circulação pela via, agentes observaram um homem já conhecido na região por envolvimento com o tráfico. Ao perceber a aproximação da viatura, ele apresentou comportamento inquieto. Logo depois, tentou deixar o local e descartou uma sacola nas proximidades, escondendo-se atrás de um muro.

Em seguida, a equipe verificou a área indicada e encontrou 17 pedras de substância semelhante ao crack, além de R$ 184,80 em dinheiro trocado. Os agentes também recolheram um telefone celular durante a ocorrência.

Por fim, a equipe encaminhou todo o material apreendido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. As autoridades agora apuram o caso.