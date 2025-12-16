Prefeitura abre três processos seletivos para educação em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abriu novos processos seletivos simplificados para atender a rede municipal de ensino. A administração publicou os editais por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As seleções preveem contratações temporárias e formação de cadastro de reserva. O objetivo é suprir demandas pontuais e manter o funcionamento regular das unidades escolares.

Leia também: Sine de Cachoeiro abre 74 vagas de emprego nesta terça-feira

Ao todo, a Prefeitura lançou três editais distintos. O Edital nº 84/2025 contempla o Magistério Regular. Já o Edital nº 85/2025 atende o Magistério em Tempo Integral. Por fim, o Edital nº 86/2025 abrange funções da área administrativa.

Além disso, os processos seletivos incluem diferentes cargos necessários à rotina das escolas municipais. Dessa forma, a Secretaria de Educação assegura a continuidade dos serviços prestados aos alunos da rede pública.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a organização do sistema educacional. Ao mesmo tempo, garante respostas rápidas a demandas temporárias da área.

Os interessados devem consultar a íntegra dos editais no site oficial da Prefeitura. As informações estão disponíveis em www.cachoeiro.es.gov.br, na aba Transparência, com detalhes sobre requisitos, prazos e critérios de seleção.