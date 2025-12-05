Prefeitura de Vitória convoca profissionais aprovados em processos seletivos

A Prefeitura de Vitória publicou seis editais que oficializam a nomeação de profissionais aprovados em processos seletivos simplificados. Isso porque, a medida reforça diferentes áreas da administração municipal e assegura o preenchimento de vagas essenciais na cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, os profissionais convocados devem se apresentar à Gerência de Recrutamento, Seleção e Registros da Seges, na sede da prefeitura de Vitória, de segunda (8) à quarta (10), das 8h às 17h.

Leia também: Linhares abre processo seletivo com vagas na área da saúde

Porém, para isso, precisam levar o comprovante de inscrição impresso, os documentos comprobatórios das informações declaradas e o laudo médico admissional (ASO), emitido por empresa especializada.

Além disso, a lista completa de documentos e formulários obrigatórios estará disponível na Página de Seleção da PMV.

Nomeações

Os editais trazem nomeações em várias áreas. Desse modo, no Edital 265/2025, o município convoca engenheiro civil para carga horária de 40 horas.

Por outro lado, o Edital 267/2025 reúne convocados para assistente de farmácia, auxiliar de laboratório, auxiliar de consultório dentário, biólogo, enfermeiro plantonista e engenheiro civil.

Além disso, também convoca farmacêutico, psicólogo, técnicos de enfermagem (diarista e plantonista), técnico em higiene dental, terapeuta ocupacional e técnico de prótese dentária.

Já o Edital 270/2025 apresenta nomeações para técnicos esportivos nas áreas de ginástica, esportes 1 e esportes 5, todos com carga horária de 20 horas.

Ademais, em seguida, o Edital 269/2025 convoca assistente social, engenheiro elétrico e psicólogo. O Edital 266/2025, por sua vez, inclui assistente social, analista em gestão pública (administrador) e nutricionista. Por fim, o Edital 268/2025 nomeia engenheiro ambiental.