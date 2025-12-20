Presidente Kennedy: Programa Nota Legal sorteia prêmios na próxima terça (23)

A Prefeitura de Presidente Kennedy realiza, na próxima terça-feira (23), o sorteio do programa Nota Legal e Nota Rural. A ação acontece a partir das 17h, na Praça Manoel Fricks Jordão, e integra as atividades de incentivo ao comércio local e à emissão de notas fiscais no município.

De acordo com a organização, o sorteio vai distribuir 100 prêmios no valor de R$ 1.000 em vales-compras. A iniciativa busca valorizar os consumidores que pedem nota fiscal e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia local.

Como participar

Para participar, o consumidor precisa ter realizado compras com nota fiscal. A cada R$ 100 em compras, o participante garante um cupom para concorrer aos prêmios. Assim, quanto maior o volume de notas cadastradas, maiores são as chances no sorteio.

Além disso, o programa também contempla produtores rurais por meio da Nota Rural, ampliando o alcance da campanha e reforçando a importância da regularização das operações comerciais no município.

A prefeitura reforça que ainda há tempo de participar e orienta os interessados a conferir todas as regras do sorteio no site oficial do município.