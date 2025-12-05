Cidades

Procon intensifica fiscalização em postos de combustíveis em Cachoeiro

A equipe visitou diversos estabelecimentos para verificar práticas de oferta, publicidade, preços e qualidade dos produtos.

fiscalização do procon de Cachoeiro em postos de combustíveis
Foto: Divulgação

O Procon de Cachoeiro intensificou, nesta semana, as fiscalizações em postos de combustíveis. A ação ocorreu em parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e contou com a presença da Comissão do Combustível da Câmara Municipal. A equipe visitou diversos estabelecimentos para verificar práticas de oferta, publicidade, preços e qualidade dos produtos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O coordenador executivo de Defesa do Consumidor, Ricardo Fonseca, afirma que a operação buscou assegurar transparência e segurança ao consumidor. “Nós avaliamos notas fiscais, procedência dos combustíveis e o funcionamento dos aplicativos dos postos. O foco é garantir que o motorista receba um produto de qualidade”, explica.

Leia também: Chuvas intensas no ES: INMET mantém alerta

Contudo, os postos que apresentarem irregularidades precisarão se ajustar imediatamente. Caso contrário, poderão sofrer penalidades previstas em lei. Ainda assim, em outubro, o Procon já havia realizado uma ação semelhante com o IPEM, checando o funcionamento das bombas de abastecimento.

O órgão reforça que as fiscalizações conjuntas com a ANP e o IPEM continuarão de forma permanente. O Procon também enviou ofício ao CADE, responsável por combater práticas anticompetitivas e abusos de poder econômico. O objetivo é ampliar o monitoramento e evitar condutas que possam prejudicar o mercado local.

O coordenador lembra que o Procon divulga quinzenalmente, no site da prefeitura, uma tabela com o rastreio de preços de gasolina, etanol e diesel. Isso porque a ferramenta ajuda motoristas a encontrarem combustíveis mais baratos na cidade.

Dessa forma, o Procon segue disponível para orientar consumidores, registrar denúncias e buscar soluções para conflitos de consumo. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. Quem preferir pode agendar atendimento pelo site da prefeitura. Mais informações: (28) 3199-1710.

Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPosto de combustívelProcon

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por