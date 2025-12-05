Procon intensifica fiscalização em postos de combustíveis em Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro intensificou, nesta semana, as fiscalizações em postos de combustíveis. A ação ocorreu em parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e contou com a presença da Comissão do Combustível da Câmara Municipal. A equipe visitou diversos estabelecimentos para verificar práticas de oferta, publicidade, preços e qualidade dos produtos.

O coordenador executivo de Defesa do Consumidor, Ricardo Fonseca, afirma que a operação buscou assegurar transparência e segurança ao consumidor. “Nós avaliamos notas fiscais, procedência dos combustíveis e o funcionamento dos aplicativos dos postos. O foco é garantir que o motorista receba um produto de qualidade”, explica.

Contudo, os postos que apresentarem irregularidades precisarão se ajustar imediatamente. Caso contrário, poderão sofrer penalidades previstas em lei. Ainda assim, em outubro, o Procon já havia realizado uma ação semelhante com o IPEM, checando o funcionamento das bombas de abastecimento.

O órgão reforça que as fiscalizações conjuntas com a ANP e o IPEM continuarão de forma permanente. O Procon também enviou ofício ao CADE, responsável por combater práticas anticompetitivas e abusos de poder econômico. O objetivo é ampliar o monitoramento e evitar condutas que possam prejudicar o mercado local.

O coordenador lembra que o Procon divulga quinzenalmente, no site da prefeitura, uma tabela com o rastreio de preços de gasolina, etanol e diesel. Isso porque a ferramenta ajuda motoristas a encontrarem combustíveis mais baratos na cidade.

Dessa forma, o Procon segue disponível para orientar consumidores, registrar denúncias e buscar soluções para conflitos de consumo. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. Quem preferir pode agendar atendimento pelo site da prefeitura. Mais informações: (28) 3199-1710.

Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.