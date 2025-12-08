Prointec destaca cultivares que podem transformar a citricultura local

A citricultura, uma das principais atividades econômicas de Conceição do Castelo, ganhará espaço no Prointec – Agricultura In Foco. O evento será realizado na quarta (10) e quinta-feira (11), no ginásio de esportes do bairro Nicolau de Vargas. A entrada é gratuita, as inscrições serão feitas no local e haverá emissão de certificados.

O engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Dimmy H. S. G. Barbosa, profissional com ampla experiência na área, apresentará a palestra “Novos cultivares de porta enxertos e copas para a citricultura”, abordando como as tecnologias mais recentes podem fortalecer a produção no município.

Segundo ele, a Embrapa mantém um programa de melhoramento genético de citros desde 1988, com foco em desenvolver cultivares que atendam às demandas do setor. “Vamos apresentar aos produtores de Conceição do Castelo e região alternativas de cultivares copas, de tangerinas, laranjas e de porta enxertos”, explica.

Além disso, Dimmy destaca a importância de conhecer as características dos porta enxertos. “Qual a importância do porta enxerto?”, questiona. Ele mesmo responde: “Ele vai determinar a altura da planta, a produtividade, a época de maturação e a qualidade de frutos, entre outras características”. Por isso, ele ressalta que os produtores precisam estar atentos às opções disponíveis para novos plantios.

Cultivares na citricultura

O pesquisador ressalta que a Embrapa está registrando novas cultivares de porta-enxertos, com diferentes portes que vão influenciar no tamanho final das plantas; ananicantes – plantas baixas -, semiananicantes – tamanho médio -, ou de porta normal, com tamanho de plantas mais altas”, afirma.

Contudo, ele lembra que o limão-cravo, um dos porta enxertos mais usados, apresenta limitações, como suscetibilidade a doenças e porte muito elevado, o que dificulta a colheita. Ele aponta que, especialmente para a agricultura familiar em áreas montanhosas, adotar porta enxertos que reduzam o tamanho das plantas favorece o adensamento, maior número de plantas por hectare, e com isso, aumento da produtividade e lucratividade do produtor”, completa.

O objetivo é orientar os citricultores da região com base na realidade do município. “Vamos apresentar as diferentes cultivares copas ou porta enxertos que o programa de melhoramento genético da Embrapa gerou nos últimos anos, e quais tecnologias nós recomendamos para as condições de Conceição do Castelo, uma área montanhosa, de clima mais ameno e frio, e que tem a cultura dos citros como importante atividade econômica”, conclui.

Prointec – Agricultura In Foco

Por fim, o Prointec – Agricultura In Foco conta com a realização do Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo e apoio do Governo do Estado, Secti, Mobilização Capixaba pela Inovação, Inova POP, Fapes, Prefeitura e Câmara Municipal de Conceição do Castelo, além do Instituto Sustentabilidade Brasil.

Confira a programação completa!

Quarta-feira (10/12)

8h – Recepção dos participantes

9h – Novas cultivares de porta enxertos e copas para citricultura (Palestrante: Dimmy Hellen – Embrapa – Mandioca e Fruticultura)

9h40 – Manejo de pragas e doenças (Palestrante: Fabrício e Priscila – Incaper CPDI Sul)

10h20 – Colheita, beneficiamento e pós-colheita, janelas de mercado e comercialização na entressafra (Palestrante: Girlaine – Incaper – CPDI Serrano)

11h – Técnicas de raleio e poda (Palestrante: Geis Ferreira Neves – Incaper)

11h40 – A importância do cooperativismo e do mercado no cultivo da ponkan (Palestrante: Davi Dutra de Barcelos – presidente Unicafes)

12h20 – Sorteio de brindes

12h30 – Intervalo almoço

13h – Abertura oficial

14h – A importância da Nota Fiscal Fácil (NFF) para o município de Conceição do Castelo (Palestrante: Francisco Costa de Andrade- secretário de Finanças)

14h40 – Manejo reprodutivo para maximizar o melhoramento genético e a produtividade na pecuária de leite (Palestrante: Michele Ricieri Bastos – Incaper)

15h30 – Mesa redonda

16h – Sorteio de brindes aos participantes

Quinta-feira (11/12)