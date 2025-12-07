Prointec em Conceição do Castelo destaca inovação no cultivo de cacau

Conceição do Castelo vai colocar a inovação no cultivo de cacau no centro dos debates do Prointec – Agricultura In Foco. O evento ocorre nos dias 10 e 11 de dezembro, na quadra de esportes do bairro Nicolau de Vargas, com entrada gratuita e inscrições feitas no local. Além disso, haverá emissão de certificados para os participantes.

O engenheiro agrônomo Jan Vitoria, produtor e consultor especializado com ampla experiência na cultura do cacau, conduzirá a palestra “Oportunidades e inovação no cultivo do cacau”. Segundo ele, “estamos em um estado com vocação para o café conilon, mas nada nos impede de estarmos diversificando nossa agricultura”. Ele destaca que o cacau representa uma alternativa viável para ampliar a renda do produtor rural.

Além disso, Jan explica que a expansão da cultura já coloca o Espírito Santo em posição de destaque. “Sabemos que hoje, dos 78 municípios do Espírito Santo, cerca de 55, dados do Incaper, dizem que já produzem cacau nas propriedades”, afirma. Dessa forma, a diversificação aparece como movimento consolidado e com potencial de crescimento.

Inovação no cultivo de cacau

No entanto, o agrônomo reforça também que “o cacau surge como uma diversificação, por conta da verticalização da produção, que é produzir mel de cacau, subprodutos da fruta, o chocolate”. Além disso, ele observa que iniciativas como os cursos dos Ifes e ações do Incaper ajudam produtores a fabricar chocolate nas próprias propriedades, fortalecendo o mercado e abrindo novas oportunidades.

Além disso, Jan cita o agroturismo como peça-chave para o avanço da cultura no Sul do Estado. Ele afirma que “o cacau está migrando para outras áreas não tradicionais, e justamente criando rotas, isso pensando no agroturismo do chocolate”. Para ele, a região já tem tradição consolidada nesse setor e pode agregar ainda mais valor com produtos derivados do cacau.

Sendo assim, o especialista acredita no potencial regional. “Criar um polo de cacauicultura em Conceição do Castelo, e municípios vizinhos, seria um gancho pegando a vocação do turismo mais o cacau, com derivado de chocolate, que soma muito na questão do agroturismo e agrega muito para as famílias, pensando que estamos perto de grandes centros”, completa.

Prointec – Agricultura In Foco

Por fim, o Prointec – Agricultura In Foco é realizado pelo Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, com apoio do Governo do Estado, Secti, Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), Inova POP, Fapes, Prefeitura e Câmara de Conceição do Castelo, além do Instituto Sustentabilidade Brasil.

Confira a programação completa!

Quarta-feira (10/12)

8h – Recepção dos participantes

9h – Novas cultivares de porta enxertos e copas para citricultura (Palestrante: Dimmy Hellen – Embrapa – Mandioca e Fruticultura)

9h40 – Manejo de pragas e doenças (Palestrante: Fabrício e Priscila – Incaper CPDI Sul)

10h20 – Colheita, beneficiamento e pós-colheita, janelas de mercado e comercialização na entressafra (Palestrante: Girlaine – Incaper – CPDI Serrano)

11h – Técnicas de raleio e poda (Palestrante: Geis Ferreira Neves – Incaper)

11h40 – A importância do cooperativismo e do mercado no cultivo da ponkan (Palestrante: Davi Dutra de Barcelos – presidente Unicafes)

12h20 – Sorteio de brindes

12h30 – Intervalo almoço

13h – Abertura oficial

14h – A importância da Nota Fiscal Fácil (NFF) para o município de Conceição do Castelo (Palestrante: Francisco Costa de Andrade- secretário de Finanças)

14h40 – Manejo reprodutivo para maximizar o melhoramento genético e a produtividade na pecuária de leite (Palestrante: Michele Ricieri Bastos – Incaper)

15h30 – Mesa redonda

16h – Sorteio de brindes aos participantes

Quinta-feira (11/12)