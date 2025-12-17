Queda de árvore bloqueia ES 489 entre Cachoeiro e Atílio Vivácqua

A queda de árvore na ES 489 bloqueou completamente a rodovia na manhã desta quarta-feira (17). O trecho liga Cachoeiro de Itapemirim a Atílio Vivácqua. Logo após o incidente, a queda de árvore na ES 489 interrompeu o tráfego nos dois sentidos. A situação causou transtornos aos motoristas que utilizam a via.

Em seguida, equipes responsáveis foram acionadas para retirar a árvore. No entanto, até o momento, não há previsão para a liberação da pista.

Enquanto os trabalhos seguem no local, as autoridades orientam os condutores a buscarem rotas alternativas. A recomendação visa reduzir riscos e evitar congestionamentos.

Uma das opções indicadas é a estrada que passa pela localidade de Córrego dos Monos, em Cachoeiro de Itapemirim. A rota permite desvio temporário.

Por fim, os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela região. A orientação é acompanhar atualizações oficiais sobre a queda de árvore na ES 489.