Cidades

Queda de árvore bloqueia ES 489 entre Cachoeiro e Atílio Vivácqua

Via segue totalmente interditada e motoristas devem utilizar rotas alternativas.

Foto: Divulgação

A queda de árvore na ES 489 bloqueou completamente a rodovia na manhã desta quarta-feira (17). O trecho liga Cachoeiro de Itapemirim a Atílio Vivácqua. Logo após o incidente, a queda de árvore na ES 489 interrompeu o tráfego nos dois sentidos. A situação causou transtornos aos motoristas que utilizam a via.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Em seguida, equipes responsáveis foram acionadas para retirar a árvore. No entanto, até o momento, não há previsão para a liberação da pista.

Enquanto os trabalhos seguem no local, as autoridades orientam os condutores a buscarem rotas alternativas. A recomendação visa reduzir riscos e evitar congestionamentos.

Uma das opções indicadas é a estrada que passa pela localidade de Córrego dos Monos, em Cachoeiro de Itapemirim. A rota permite desvio temporário.

Por fim, os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela região. A orientação é acompanhar atualizações oficiais sobre a queda de árvore na ES 489.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Atílio VivácquaCachoeiro de ItapemirimRodovia

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por