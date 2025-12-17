Robótica do CEET Emílio Nemer conquista bicampeonato nacional

A equipe de robótica ENTEC, do Centro Estadual de Educação Técnica Emílio Nemer, conquistou o bicampeonato nacional no Torneio Brasil Robótica (TBR). A competição ocorreu no Minas Shopping, em Belo Horizonte, e reuniu equipes de várias regiões do país.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, com esse resultado, o CEET Emílio Nemer voltou a se destacar no cenário nacional da robótica educacional. O torneio valorizou projetos voltados à tecnologia, à criatividade e à solução de problemas reais. Desse modo, a escola capixaba foi a única do Espírito Santo a conquistar premiação geral, considerando todas as categorias da disputa.

Leia também: Alunos de Castelo conquistam bicampeonato no Torneio de Robótica

Além do reconhecimento nacional, a conquista reforça o papel do ensino técnico na formação de estudantes preparados para os desafios do futuro. Dessa forma, a premiação também evidencia o compromisso da instituição com a inovação, a sustentabilidade e a educação de qualidade.

Administração e de Internet das Coisas

O resultado é fruto do trabalho integrado dos alunos dos cursos técnicos de Administração e de Internet das Coisas (IoT). Além disso, também contribuíram diretamente para a conquista o professor mentor Rodrigo Lima Melhorato, o técnico e professor Jelcimar de Souza Silva e toda a equipe pedagógica do CEET Emílio Nemer.

A diretora da unidade, Joelma Cellin, destacou que o desempenho da equipe está diretamente ligado ao apoio institucional recebido.

“O incentivo do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), fortalece o desenvolvimento educacional, tecnológico e profissional dos estudantes”, explica.

Com o bicampeonato, o CEET Emílio Nemer consolida sua posição como referência em robótica educacional e amplia o protagonismo do Espírito Santo em competições nacionais de tecnologia e inovação.