Sine Vila Velha inicia semana com quase mil vagas de emprego

O Sine Vila Velha iniciou a semana com a oferta de 963 vagas de emprego com carteira assinada. A ação é conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha e contempla diversas áreas do mercado formal. Nesse sentido, as oportunidades são para trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade e qualificação.

Assim, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade do Sine, localizada no subsolo A do Boulevard Shopping, em Itaparica. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para participar do processo seletivo, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e CNH, além de currículo atualizado, quando disponível.

As vagas

Entre as oportunidades ligadas ao comércio e ao atendimento ao público, o Sine disponibiliza vagas para atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de mesa, atendente de telemarketing e balconista.

Além disso, também há vaga para caixa de loja, consultor de vendas, operador de caixa, recepcionista atendente, recepcionista em geral, vendedor interno e vendedor porta a porta.

Oportunidades na área administrativa

Na área administrativa e de apoio, surgem chances para assistente administrativo. Entre elas estão: assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, auxiliar de expedição, auxiliar de logística, estoquista e embalador à mão.

Além disso, o setor de serviços gerais reúne vagas para auxiliar de limpeza, faxineiro, copeiro, frentista, lavador de veículos e lavador de artefatos de tapeçaria.

Mais vagas

Já no segmento de alimentação, o painel inclui oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de confeitaria, auxiliar nos serviços de alimentação, atendente do setor de frios e laticínios, cozinheiro geral e repositor em supermercados.

Na construção civil e na indústria, o Sine oferece vagas para acabador de mármore e granito, ajudante de obras e armador de ferragens na construção civil.

Nesse sentido, também há vaga de cortador de pedras, cortador de roupas, costureira em geral, instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxes, mecânico de motor a diesel, soldador e motorista carreteiro.

Além disso, o setor técnico apresenta oportunidades para técnico de sistema de automação industrial e técnico de suporte de TI. Também de instalador de equipamentos de comunicação e analista fiscal, ampliando as opções para profissionais com formação específica.