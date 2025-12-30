Sine Vila Velha inicia última semana do ano com mais de 800 vagas

A Prefeitura de Vila Velha abriu a última semana de 2025 com a oferta de 842 vagas de emprego com carteira assinada por meio do Sine Municipal. Nesse sentido, as oportunidades abrangem diversas áreas do mercado formal e atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade e qualificações profissionais.

Desse modo, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a iniciativa fortalece a inserção da mão de obra local. Além disso, amplia o acesso a postos em setores variados, o que aumenta as possibilidades de contratação neste período de encerramento do ano.

Como participar

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer à sede do Sine Municipal, localizada no subsolo A do Boulevard Shopping, em Itaparica.

Além disso, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e CNH, além de currículo atualizado, se disponível. Assim, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As vagas

Entre as vagas disponíveis estão funções como atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, operador de caixa, repositor de supermercados e vendedor interno

Também há parta operador de empilhadeira, conferente de logística, eletricista, auxiliar de cozinha e faxineiro, entre outras. A lista inclui cargos operacionais, administrativos, comerciais e técnicos, contemplando diferentes perfis profissionais.