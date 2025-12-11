Variedades

Solteira, Ivete Sangalo compartilha fotos de viagem e detalhe chama atenção

A publicação repercutiu rapidamente entre fãs e admiradores

Ivete Sangalo na praia com um biquini preto na parte de cima e missanga listrada
Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo compartilhou registros de seus dias de descanso em Juazeiro, no norte da Bahia. As imagens, compartilhadas em sua rede social, nesta quinta-feira (11), mostram a cantora aproveitando a folga em meio ao cenário natural da região, posando de biquíni sem alça e se refrescando nas águas do Rio São Francisco.

Nas fotos divulgadas, Ivete surge tomando sol, fazendo passeio de barco e desfrutando da companhia de amigos próximos.

A legenda escolhida por Ivete foi “Dias de sol e amor”. No entanto, o detalhe que realmente chamou atenção dos internautas foi a música adicionada ao post: Maçã do Amor, sucesso do grupo Soweto que a cantora regravou no projeto Clareou

A escolha da canção, interpretada por muitos como uma mensagem indireta ao seu ex-marido Daniel Cady, movimentou comentários nas redes sociais e levantou interpretações sobre a nova fase da vida da artista.

