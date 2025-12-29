Suinocultura fecha 2025 em alta e projeta novo crescimento em 2026

A suinocultura brasileira caminha para encerrar 2025 como um dos melhores anos de sua história. O setor foi amplamente beneficiado por uma combinação rara de fatores: custos de produção favoráveis, impulsionados pelos preços mais baixos do milho e do farelo de soja, e demanda aquecida, tanto no mercado interno quanto no externo.

