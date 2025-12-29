Conexão Safra

Suinocultura fecha 2025 em alta e projeta novo crescimento em 2026

Custos controlados, exportações aquecidas e consumo interno resiliente colocam o Brasil entre os protagonistas globais da carne suína

Suinocultura
Granja de suínos. Suinocultura. Foto: Wenderson Araujo/Trilux / Sistema CNA/Senar

A suinocultura brasileira caminha para encerrar 2025 como um dos melhores anos de sua história. O setor foi amplamente beneficiado por uma combinação rara de fatores: custos de produção favoráveis, impulsionados pelos preços mais baixos do milho e do farelo de soja, e demanda aquecida, tanto no mercado interno quanto no externo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Suinocultura fecha 2025 em alta e projeta novo crescimento em 2026

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

Conexão Safra

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por