Tentativa de feminicídio deixa mulher ferida em Mimoso do Sul

Uma tentativa de feminicídio deixou uma mulher de 24 anos ferida na manhã desta quarta-feira (17), no bairro Alto São Sebastião, em Mimoso do Sul.

O ex-companheiro da vítima, de 21 anos, desferiu golpes de faca. As agressões atingiram a mão e um dos dedos da mulher. Segundo a vítima, ela havia encerrado o relacionamento após descobrir uma traição. Desde então, passou a permanecer na casa de uma amiga.

A tentativa de feminicídio ocorreu quando o suspeito pulou o muro da residência. Imagens de câmeras de segurança registraram a invasão. Durante o ataque, a mulher reagiu, conseguiu tomar a faca e a lançou no quintal vizinho. Ao mesmo tempo, ela gritou por socorro.

A Polícia Militar foi acionada logo após a agressão. No entanto, o suspeito fugiu antes da chegada das equipes. A vítima informou que tem um filho de dois anos com o agressor. A criança não estava no local no momento do ataque.

Suspeito de tentativa de feminicídio estava em liberdade há 4 meses

De acordo com o relato, o suspeito cumpre liberdade condicional há cerca de quatro meses, após condenação por tráfico de drogas. Mesmo após a fuga, ele continuou enviando áudios e fotos com ameaças de morte. As mensagens foram abertas na presença de policiais.

Um policial civil socorreu a vítima e a levou ao hospital local. Após atendimento emergencial, ela registrou a ocorrência na delegacia.

A mulher relatou medo constante do agressor. Segundo ela, o suspeito faz uso de drogas e já apresentou comportamento violento anteriormente. A tentativa de feminicídio ocorre em um cenário preocupante no Espírito Santo. Dados oficiais apontam 39 casos de feminicídio em 2024.

O número representa aumento superior a 11% em relação a 2023. Além disso, mais de 40% dos homicídios de mulheres tiveram motivação de gênero.

Especialistas alertam que casos de tentativa de feminicídio costumam anteceder crimes consumados. Por isso, cobram resposta rápida e proteção às vítimas. O episódio reforça a urgência de ampliar medidas de proteção e fortalecer a atuação integrada da segurança pública e do Judiciário.