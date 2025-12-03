Conexão Safra

Ufes recebe drone de alta tecnologia para incremento de pesquisas agrícolas

A iniciativa tem como objetivo consolidar a cooperação entre academia e mercado, promovendo um intercâmbio de conhecimento

drone sobrevoando uma fazenda - Ufes recebe drone de alta tecnologia para incremento de pesquisas agrícolas
Foto: Pixabay

A Ufes recebe na segunda-feira, 1º de dezembro, a doação de um drone agrícola de alta tecnologia. O equipamento, modelo EAVision, será utilizado em atividades de ensino, pesquisa e extensão no campus de São Mateus, ampliando o acesso de estudantes e pesquisadores a ferramentas de ponta.

