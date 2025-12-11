Último dia de Prointec em Conceição do Castelo apresenta diversificação no campo
No segundo e último dia do Prointec – Agricultura In Foco em Conceição do Castelo, os produtores rurais e profissionais do setor seguem com os debates sobre ações que fortaleçam e ampliem a agricultura no município e em toda a região. As inscrições serão realizadas no dia do evento e haverá emissão de certificados. A programação acontece no ginásio de esportes do bairro Nicolau de Vargas, com entrada gratuita.
No encerramento, o evento focará, na parte da manhã, na cultura e cultivo de abacate como diversificação da atividade rural no município. Já na parte da tarde, os produtores e profissionais vão discutir sobre o cultivo e produção de cacau, e como ele pode ser produzido na região.
Durante os dois dias de eventos, especialistas tem mostrando como ciência e a tecnologia podem contribuir para o manejo das culturas. Dessa forma, temas como controle de pragas, inovação e melhoria na comercialização dos produtos foram e seguem sendo apresentados de forma técnica, ampliando o conhecimento dos participantes.
Prointec – Agricultura In Foco
O Prointec – Agricultura In Foco tem como principal objetivo promover troca de experiências, levar informação atualizada e incentivar o crescimento do setor agrícola no município.
A iniciativa conta com a realização do Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo e apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), Inova POP, Fapes, Prefeitura de Conceição do Castelo, da Câmara de Vereadores do município e Instituto Sustentabilidade Brasil.
Confira a programação!
Quinta-feira (11/12)
- 8h – Recepção dos participantes
- 8h30 – Planejamento e implantação de pomares de abacate (Palestrante: Tatiana Centuarias-Avilés – ESALQ/USP)
- 9h20 – Práticas de enxertia de abacateiro (Palestrante: Geís Ferreira Neves – Incaper)
- 10h – Principais tratos culturais na produção comercial de abacates (Palestrante: Tatiana Centuarias-Avilés – ESALQ/USP)
- 10h40 – Manejo de pragas e doenças do abacateiro (Palestrante: João Pedro Souza – Manhuaçu-MG)
- 11h20 – Mesa redonda
- 12h – Intervalo do almoço
- 13h30 – Oportunidades e inovação no cultivo do cacau (Palestrante: Jan Vitória – São Mateus)
- 14h30 – Produção de mudas e enxertia (Palestrante: Senária Silva)
- 15h30 – Mesa redonda
- 16h – Café Conilon – Cafeitura para montanha (Palestrante: João Felipe – Incaper CPDI Sul)
- 17h – Encerramento e sorteio de brindes aos participantes