Vagas de emprego para operador de câmara fria e doméstica em Cachoeiro
As funções contemplam diferentes perfis e exigências, o que amplia as chances de participação de candidatos interessados.
Vagas de emprego em Cachoeiro estão oferecendo oportunidades para profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho. Desse modo, as funções contemplam diferentes perfis e exigências, o que amplia as chances de participação de candidatos interessados.
Nesse sentido, a primeira vaga de emprego é para operador de câmara fria, no bairro Monte Cristo. A função oferece salário de R$ 2.000, além de vale-alimentação de R$ 600. Entretanto, o candidato deve ter disponibilidade para trabalhar nos fins de semana. Assim, os interessados podem enviar o currículo diretamente para o número (27) 99861-2090.
Empregada doméstica
Por outro lado, a segunda oportunidade é para empregada doméstica em um apartamento no bairro Independência.
A jornada é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com intervalo para almoço. Desse modo, entre as atividades, estão limpeza, organização, preparo das refeições e passar roupas.
Além disso, o salário é de R$ 1.700, com vale-transporte e todos os direitos garantidos em carteira.