Vagas de emprego para operador de câmara fria e doméstica em Cachoeiro

Vagas de emprego em Cachoeiro estão oferecendo oportunidades para profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho. Desse modo, as funções contemplam diferentes perfis e exigências, o que amplia as chances de participação de candidatos interessados.

Nesse sentido, a primeira vaga de emprego é para operador de câmara fria, no bairro Monte Cristo. A função oferece salário de R$ 2.000, além de vale-alimentação de R$ 600. Entretanto, o candidato deve ter disponibilidade para trabalhar nos fins de semana. Assim, os interessados podem enviar o currículo diretamente para o número (27) 99861-2090.

Empregada doméstica

Por outro lado, a segunda oportunidade é para empregada doméstica em um apartamento no bairro Independência.

A jornada é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com intervalo para almoço. Desse modo, entre as atividades, estão limpeza, organização, preparo das refeições e passar roupas.

Além disso, o salário é de R$ 1.700, com vale-transporte e todos os direitos garantidos em carteira.