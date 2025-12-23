Veja os nomes mais registrados em Cachoeiro em 2025
O levantamento aponta, sobretudo, a preferência das famílias por nomes curtos, sonoros e de fácil pronúncia.
O nome Helena foi o mais registrado em Cachoeiro de Itapemirim ao longo de 2025. Isso porque, ao todo, 78 crianças receberam esse nome nos Cartórios de Registro Civil do município, o que garantiu a liderança no ranking anual de registros.
Logo em seguida, aparecem Ravi, com 57 registros, e Miguel, com 55. O levantamento aponta, sobretudo, a preferência das famílias por nomes curtos, sonoros e de fácil pronúncia.
Além disso, os dados revelam equilíbrio entre nomes tradicionais e escolhas mais contemporâneas, com destaque para registros femininos e masculinos.
Dessa forma, o ranking faz parte da base do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil. Isso porque, a plataforma reúne dados oficiais sobre nascimentos, casamentos e óbitos em todo o país, permitindo consultas por nomes simples ou compostos, com recortes por estados e municípios.
Outros nomes
Além de Helena, Ravi e Miguel, o levantamento aponta forte presença de nomes como Arthur (50), Theo (49), Maitê (47), Benício e Cecília (46), além de Heitor e Noah (44).
Além disso, entre as escolhas femininas, aparecem ainda Alice, Laura, Aurora, Elisa, Ísis e Antonella. Por outro lado, Já entre os masculinos, destacam-se Gael, Davi, Anthony e Samuel.j
A vice-presidente do Sinoreg-ES, Fabiana Aurich, avalia que as escolhas vão além de preferências individuais.
“Os nomes acompanham mudanças culturais, sociais e comportamentais da sociedade brasileira. Desse modo, os Cartórios de Registro Civil exercem papel essencial na preservação da memória e da identidade dos cidadãos desde o nascimento”, explica.
O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo representa os cartórios capixabas e atua na valorização institucional da atividade notarial e registral. Assim, a entidade também investe na melhoria dos serviços prestados à população e no aprimoramento técnico dos profissionais do setor.
Nomes mais registrados em Cachoeiro em 2025
- Helena – 78
- Ravi – 57
- Miguel – 55
- Arthur – 50
- Theo – 49
- Maitê – 47
- Benício / Cecília – 46
- Heitor / Noah – 44
- Gael – 41
- Alice – 39
Masculinos mais registrados em 2025
- Ravi – 57
- Miguel – 55
- Arthur – 50
- Theo – 49
- Benício – 46
- Heitor / Noah – 44
- Gael – 41
- Davi – 37
- Anthony – 33
- Samuel – 30
Femininos mais registrados em 2025
- Helena – 78
- Maitê – 47
- Cecília – 46
- Alice – 39
- Laura – 38
- Aurora – 36
- Elisa / Ísis – 31
- Olívia – 30
- Antonella – 29
- Heloísa – 28