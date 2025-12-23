Veja os nomes mais registrados em Cachoeiro em 2025

O nome Helena foi o mais registrado em Cachoeiro de Itapemirim ao longo de 2025. Isso porque, ao todo, 78 crianças receberam esse nome nos Cartórios de Registro Civil do município, o que garantiu a liderança no ranking anual de registros.

Logo em seguida, aparecem Ravi, com 57 registros, e Miguel, com 55. O levantamento aponta, sobretudo, a preferência das famílias por nomes curtos, sonoros e de fácil pronúncia.

Além disso, os dados revelam equilíbrio entre nomes tradicionais e escolhas mais contemporâneas, com destaque para registros femininos e masculinos.

Dessa forma, o ranking faz parte da base do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil. Isso porque, a plataforma reúne dados oficiais sobre nascimentos, casamentos e óbitos em todo o país, permitindo consultas por nomes simples ou compostos, com recortes por estados e municípios.

Outros nomes

Além de Helena, Ravi e Miguel, o levantamento aponta forte presença de nomes como Arthur (50), Theo (49), Maitê (47), Benício e Cecília (46), além de Heitor e Noah (44).

Além disso, entre as escolhas femininas, aparecem ainda Alice, Laura, Aurora, Elisa, Ísis e Antonella. Por outro lado, Já entre os masculinos, destacam-se Gael, Davi, Anthony e Samuel.j

A vice-presidente do Sinoreg-ES, Fabiana Aurich, avalia que as escolhas vão além de preferências individuais.

“Os nomes acompanham mudanças culturais, sociais e comportamentais da sociedade brasileira. Desse modo, os Cartórios de Registro Civil exercem papel essencial na preservação da memória e da identidade dos cidadãos desde o nascimento”, explica.

O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo representa os cartórios capixabas e atua na valorização institucional da atividade notarial e registral. Assim, a entidade também investe na melhoria dos serviços prestados à população e no aprimoramento técnico dos profissionais do setor.

Nomes mais registrados em Cachoeiro em 2025

Helena – 78

Ravi – 57

Miguel – 55

Arthur – 50

Theo – 49

Maitê – 47

Benício / Cecília – 46

Heitor / Noah – 44

Gael – 41

Alice – 39

Masculinos mais registrados em 2025

Ravi – 57

Miguel – 55

Arthur – 50

Theo – 49

Benício – 46

Heitor / Noah – 44

Gael – 41

Davi – 37

Anthony – 33

Samuel – 30

Femininos mais registrados em 2025

Helena – 78

Maitê – 47

Cecília – 46

Alice – 39

Laura – 38

Aurora – 36