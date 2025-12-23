Vereador Kayc Rosa promove Natal solidário em Bom Jesus do Norte

O vereador Kayc Rosa realizou mais uma edição do Natal dos Amigos do Kayc em Bom Jesus do Norte. A ação solidária, já consolidada no calendário social do município, mobilizou moradores, parceiros e apoiadores, levando acolhimento e esperança a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao longo da iniciativa, a equipe distribuiu centenas de panetones, chocolates, caixas de bombons e frangos. Dessa forma, a ação garantiu alimento e dignidade às famílias atendidas, sobretudo em um período marcado pela união e pela solidariedade. Além disso, a mobilização reforçou o compromisso social do mandato com quem mais precisa.

“O trabalho parlamentar mantém presença constante nas comunidades e busca atender às demandas reais do município. Acompanho de perto a realidade social de Bom Jesus do Norte e ressalto que o alcance das ações tende a crescer ao longo do mandato”, afirma o vereador.

Cuidar de pessoas

O parlamentar também reforçou que a principal missão do seu trabalho é cuidar das pessoas. Ele destacou que cada iniciativa nasce do contato direto com a população e da escuta ativa das necessidades locais, o que fortalece a relação entre o poder público e a comunidade.

Em tom de gratidão, Kayc Rosa agradeceu aos amigos, parceiros e colaboradores que contribuíram para a realização do Natal dos Amigos.

Ao encerrar sua fala, o vereador compartilhou uma reflexão que resume sua trajetória pública e pessoal.

“Sonhar faz parte do processo, mas transformar sonhos em ações concretas é o que move seu mandato. O Natal dos Amigos do Kayc reafirma, assim, que empatia, compromisso e solidariedade fortalecem vínculos e ajudam a transformar realidades no município”, finaliza.