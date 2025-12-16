Vídeo flagra carro de PM que atingiu moto e matou jovem em Cachoeiro

Um vídeo flagrou o carro de PM que atingiu uma moto na BR 393 e matou um jovem de 24 anos em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (16). As imagens mostram o veículo minutos antes de invadir a contramão, próximo ao Parque de Exposições. Em seguida, o carro atinge frontalmente a motocicleta.

A vítima foi identificada como Thales Almeida Cunha. De acordo com o boletim de ocorrência, ele pilotava a moto quando sofreu o impacto e morreu ainda no local, devido à gravidade da colisão.

Além disso, um segundo rapaz, que seguia na garupa da motocicleta, ficou gravemente ferido. O Corpo de Bombeiros realizou o socorro e o encaminhou à Santa Casa.

De acordo com as autoridades, o condutor do carro é um policial militar de 22 anos. Testemunhas relataram que ele apresentava sinais de embriaguez. No entanto, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante da situação, as autoridades o detiveram e o levaram à Delegacia Regional.

Horas depois, a polícia encaminhou o suspeito ao Quartel General da Polícia Militar, em Vitória. O caso segue sob apuração das autoridades competentes. O Serviço Médico Legal removeu o corpo de Thales Almeida Cunha para os procedimentos legais.