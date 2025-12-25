VÍDEO | Homem tenta fugir da polícia pelo mar e acaba preso em Piúma

A Polícia Militar prendeu, na tarde de quarta-feira (24), um homem de 29 anos após uma perseguição policial que terminou dentro do mar, em Piúma, no litoral sul do Espírito Santo.

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Segundo a PM, o suspeito estava em liberdade condicional e utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.

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A ocorrência começou no Centro da cidade. Os policiais flagraram o homem conduzindo uma motocicleta sem Carteira Nacional de Habilitação. Logo depois, ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade.

Em seguida, ao chegar à Avenida Beira-Mar, o suspeito abandonou a motocicleta e correu em direção à faixa de areia. Logo após, entrou no mar e passou a nadar para tentar escapar das equipes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem nadou aproximadamente 800 metros. Para alcançá-lo, os policiais utilizaram uma embarcação particular e contaram com o apoio de um sargento da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, que estava no local.

Durante a abordagem, já dentro da água, o suspeito resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os militares. Diante disso, a equipe precisou imobilizá-lo.

Tanto o suspeito quanto um policial sofreram ferimentos leves durante a ação. O homem precisou receber atendimento médico no Hospital de Piúma e em seguida encaminhado à Delegacia Regional de Anchieta.

A Polícia Civil autuou o suspeito em flagrante por resistência à ação policial e por conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Contudo, após o pagamento de fiança arbitrada pela Central de Teleflagrante, ele foi liberado para responder em liberdade.

A motocicleta utilizada na fuga foi apreendida.