VÍDEO | Lobo-guará chama atenção de moradores de Guaçuí

Um avistamento de lobo-guará em São Miguel do Caparaó, distrito de Guaçuí, chamou a atenção de moradores neste início de semana. O animal, conhecido pela pelagem avermelhada, pernas longas e porte elegante, é o maior canídeo da América do Sul. Segundo especialistas, a presença da espécie é cada vez mais rara, o que torna o registro ainda mais significativo.

O lobo-guará possui hábitos solitários e evita o contato com humanos. Geralmente, ele se movimenta ao entardecer ou à noite e prefere áreas abertas, como campos, cerrados e regiões de vegetação baixa. Além disso, ele desempenha papel essencial no ecossistema.

A alimentação da espécie é variada. O animal consome frutos — especialmente a lobeira — além de pequenos mamíferos, aves, répteis e insetos. Com isso, ele ajuda a controlar populações de outras espécies e contribui para a dispersão de sementes.

Os especialistas reforçam que o lobo-guará não representa perigo para pessoas ou animais de criação. De natureza arisca, ele tende a fugir ao perceber a aproximação humana e não busca contato direto.

Diante de um novo avistamento, a orientação é observar de longe e evitar aproximação. A presença do lobo-guará funciona como um lembrete de que a biodiversidade local ainda resiste e se mantém ativa, mesmo próxima às áreas habitadas.