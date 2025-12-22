Vila Velha vai pagar abono de R$ 1 mil a mais de 12 mil servidores

A Prefeitura de Vila Velha vai conceder um abono de R$ 1 mil a 12.753 servidores ativos, aposentados e pensionistas do município. O benefício alcança 10.086 profissionais em atividade e 2.667 inativos.

Nesse sentido, o pagamento está marcado para 15 de janeiro. Para viabilizar a medida, o Executivo encaminhou à Câmara Municipal de Vila Velha o projeto de lei que autoriza a bonificação, com votação prevista ainda para esta segunda-feira (22).

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, anunciou a decisão ao lado do secretário municipal de Administração, Rodrigo Magnago.

“O abono reconhece o esforço coletivo que contribuiu para as transformações observadas na cidade ao longo do ano. Isso destaca a importância de valorizar quem atua atualmente no serviço público e também aqueles que já encerraram a carreira”, explica.

Quem tem direito

Para receber o abono de R$ 1 mil, o servidor precisa constar na folha de pagamento da Prefeitura de Vila Velha no mês de dezembro de 2025, seja como ativo ou inativo. Ficam fora da concessão estagiários, terceirizados e pessoas que encerraram o vínculo com o município ao longo do ano.

Recebem o valor integral os servidores que estiveram em exercício durante todo o ano ou, pelo menos, no mês de dezembro de 2025.

Assim, a regra se aplica tanto à administração direta quanto à indireta, incluindo servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente, celetistas, conselheiros tutelares, agentes políticos, aposentados e pensionistas.

Contudo, já quem trabalhou apenas parte do ano terá direito ao abono proporcional. O cálculo considera 1/12 do valor por mês trabalhado, desde que o servidor tenha atuado por, no mínimo, 15 dias no mês, em 2025.

Dessa forma, por exemplo, quem ingressou em julho recebe R$ 500. A medida reforça a política de valorização do servidor público adotada pelo município.