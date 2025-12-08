Websérie animada destaca literatura feminina produzida no Espírito Santo

O Coletivo Quadro-a-Quadro lançou a websérie “CartooNina Explica: Literatura Feminina no Espírito Santo”. A ação apresenta a obra de três escritoras capixabas de destaque: Bernadette Lyra, Andréia Delmaschio e Suely Bispo. A produção, contudo, aposta em linguagem leve e acessível para dialogar com diferentes públicos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A série reúne três episódios e prioriza professores e estudantes da rede pública estadual. Ainda assim, alcança licenciandos, pesquisadores e demais interessados em literatura, artes e cultura capixaba. Nesse sentido, os vídeos estão disponíveis gratuitamente no YouTube, no canal do coletivo, e contam com Libras, audiodescrição e legendas, o que amplia o acesso ao conteúdo.

Leia também: Professor de João Neiva prepara filme sobre infâncias e memórias

Como é a webserie?

Na condução dos episódios, a personagem CartooNina utiliza humor e ritmo ágil para envolver o público. Assim, ela apresenta reflexões sobre a produção literária de mulheres no Espírito Santo e destaca a falta de materiais didáticos que valorizem a literatura capixaba nas escolas.

Desse modo, a websérie busca preencher essa lacuna histórica, oferecendo um recurso educativo que combina informação e animação digital. O projeto é viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço

Título: CartooNina Explica: Literatura Feminina feita no ES