Zé Felipe e Ana Castela terminam namoro; entenda o motivo

Os cantores Zé Felipe e Ana Castela terminaram o namoro após dois meses de relacionamento. O anúncio foi feito por meio de um texto publicado nas redes sociais do sertanejo nesta segunda-feira, 29.

“Sou grato por tudo o que vivemos juntos”, escreveu Zé Felipe em um story que trazia uma foto do agora ex-casal. “Aprendi muito com ela. Fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo.”

Contudo, o cantor expressou carinho pela família Castela e disse que ama a cantora. “Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho”, esclareceu.

Ele prosseguiu desejando “toda a felicidade do mundo” à ex-namorada e pediu para que usuários das redes sociais não “inventem mentiras” sobre a cantora. “Peço a compreensão e o respeito de todos nesse momento”, finalizou.

Ana Castela chegou a passar o Natal com a família de Zé Felipe e os filhos do cantor, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento com a influenciadora Virgínia. Ana e Zé assumiram o relacionamento em outubro, contudo, cinco meses após o anúncio do fim do casamento da influenciadora e do sertanejo.