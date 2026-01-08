“A Empregada” está disponível nos cinemas de Cachoeiro. Veja onde assistir
O romance best-seller de Freida McFadden, “A Empregada” finalmente chegou aos cinemas. Na trama, uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, de acordo com o enredo do AdoroCinema, o suspense conta a história de Millie Calloway (Sydney Sweeney) uma jovem com um passado turbulento que busca um recomeço, então se candidata para trabalhar como empregada doméstica.
Leia também: Avatar: Fogo e Cinzas estreia nos cinemas de Cachoeiro; veja horários
Assim, ela é contratada por Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar), um casal milionário e perigoso, mas o trabalho se mostra muito mais difícil e sofrido do que imaginava.
Isso porque Nina torna a vida de Millie muito difícil com diversas tarefas e mentiras, mas a empregada aceita tudo de cabeça baixa por empatia com Andrew e porque acredita que não conseguirá oportunidades.
No entanto, com o tempo ela descobre que os segredos da família Winchester conseguem ser bem mais sombrios e perigosos do que os seus.
Além disso, o roteiro constrói a narrativa a partir de uma tensão psicológica constante. A convivência diária dentro da mansão revela comportamentos cada vez mais instáveis, sobretudo por parte de Nina, o que amplia a sensação de perigo e manipulação.
Enquanto isso, Millie passa a perceber que nada naquele ambiente é exatamente o que parece, e cada detalhe da casa esconde sinais de algo maior prestes a vir à tona.
Por fim, o suspense avança ao explorar relações de poder, dependência emocional e controle. Assim, à medida que a protagonista se aprofunda na rotina da família Winchester, o filme conduz o público por reviravoltas que desafiam a confiança do espectador.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
A Empregada (2D)
- Todos os dias – 18h15 | 20h45 (DUBLADO)
Sala 02
Avatar: Fogo e Cinzas
- Todos os dias – 15h15 (DUBLADO – 2D)
- Todos os dias – 19h30 (DUBLADO – 3D)
Sala 03
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada
- Todos os dias – 15h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 17h (DUBLADO – 3D)
Agentes Muito Especiais (2D)
- Todos os dias – 19h | 20h50 (NACIONAL)
Sala 04
Tom e Jerry: Uma Aventura no Museu (2D)
- Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 17h45 (DUBLADO)
Anaconda (2D)
- Todos os dias – 19h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Anaconda (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
A Empregada (2D)
- Todos os dias – 20h20 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)
- Todos os dias – 15h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 17h (DUBLADO)
Agentes Muito Especiais (2D)
- Todos os dias – 19h | 20h50 (NACIONAL)
Sala 03
Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu (2D)
- Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)
Avatar: Fogo e Cinzas (2D)
- Todos os dias – 19h30 (DUBLADO)