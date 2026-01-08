“A Empregada” está disponível nos cinemas de Cachoeiro. Veja onde assistir

O romance best-seller de Freida McFadden, “A Empregada” finalmente chegou aos cinemas. Na trama, uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, de acordo com o enredo do AdoroCinema, o suspense conta a história de Millie Calloway (Sydney Sweeney) uma jovem com um passado turbulento que busca um recomeço, então se candidata para trabalhar como empregada doméstica.

Leia também: Avatar: Fogo e Cinzas estreia nos cinemas de Cachoeiro; veja horários

Assim, ela é contratada por Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar), um casal milionário e perigoso, mas o trabalho se mostra muito mais difícil e sofrido do que imaginava.

Isso porque Nina torna a vida de Millie muito difícil com diversas tarefas e mentiras, mas a empregada aceita tudo de cabeça baixa por empatia com Andrew e porque acredita que não conseguirá oportunidades.

No entanto, com o tempo ela descobre que os segredos da família Winchester conseguem ser bem mais sombrios e perigosos do que os seus.

Além disso, o roteiro constrói a narrativa a partir de uma tensão psicológica constante. A convivência diária dentro da mansão revela comportamentos cada vez mais instáveis, sobretudo por parte de Nina, o que amplia a sensação de perigo e manipulação.

Enquanto isso, Millie passa a perceber que nada naquele ambiente é exatamente o que parece, e cada detalhe da casa esconde sinais de algo maior prestes a vir à tona.

Por fim, o suspense avança ao explorar relações de poder, dependência emocional e controle. Assim, à medida que a protagonista se aprofunda na rotina da família Winchester, o filme conduz o público por reviravoltas que desafiam a confiança do espectador.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

A Empregada (2D)

Todos os dias – 18h15 | 20h45 (DUBLADO)

Sala 02

Avatar: Fogo e Cinzas

Todos os dias – 15h15 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 19h30 (DUBLADO – 3D)

Sala 03

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada

Todos os dias – 15h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 17h (DUBLADO – 3D)

Agentes Muito Especiais (2D)

Todos os dias – 19h | 20h50 (NACIONAL)

Sala 04

Tom e Jerry: Uma Aventura no Museu (2D)

Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO)

Anaconda (2D)

Todos os dias – 19h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Anaconda (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

A Empregada (2D)

Todos os dias – 20h20 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)

Todos os dias – 15h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 17h (DUBLADO)

Agentes Muito Especiais (2D)

Todos os dias – 19h | 20h50 (NACIONAL)

Sala 03

Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)