Ação da PM resulta em apreensão de drogas em Guaçuí

Uma apreensão de drogas em Guaçuí ocorreu na tarde de sexta-feira (16), no bairro São Miguel. A ação aconteceu por volta das 18h20, na Rua Bento Gomes de Aguiar. Durante o patrulhamento, policiais identificaram uma sacola suspeita em frente a uma lanchonete. Em seguida, a equipe utilizou apoio especializado para averiguar o local.

Com o auxílio de uma cadela farejadora, os policiais localizaram entorpecentes escondidos na sacola. Ao todo, a equipe encontrou 30 buchas de maconha.

Além disso, os agentes apreenderam 17 papelotes de cocaína e 63 pedras de crack. Em seguida, recolheram todo o material no local.

Após a apreensão de drogas em Guaçuí, os policiais encaminharam os entorpecentes à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O material ficou à disposição da autoridade competente.

A ação reforça o enfrentamento ao tráfico de drogas. Dessa forma, a presença policial contribui para ampliar a segurança e a tranquilidade dos moradores da região.