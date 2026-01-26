Acidente com carreta mata ciclista no Centro de Anchieta

Um acidente com carreta em Anchieta matou um ciclista na manhã desta segunda-feira (26), no Centro do município. O homem trafegava de bicicleta quando perdeu o equilíbrio ao passar próximo a um veículo de grande porte.

Segundo informações apuradas no local, o ciclista caiu sob a carreta que seguia pela via. Em seguida, a roda traseira do veículo atingiu a vítima, causando ferimentos graves.

Populares que presenciaram a cena acionaram imediatamente as equipes de socorro. Logo depois, profissionais de resgate prestaram atendimento no local do acidente.

Apesar do atendimento rápido, o ciclista não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito no Centro de Anchieta ficou parcialmente interditado. A medida garantiu a segurança das equipes e dos demais usuários da via.