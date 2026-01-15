Acidente no trevo de Piúma deixa duas pessoas feridas
Acidente no trevo de Piúma envolveu carro e caminhão na manhã desta quinta-feira (15).
Um acidente no trevo de Piúma deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (15). A colisão ocorreu no acesso que liga o município à BR 101.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro e um caminhão se envolveram na batida. Com o impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens.
Leia também: Foragido da Justiça por homicídio é preso em São José do Calçado
Logo depois, equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia realizaram o atendimento. Os socorristas retiraram as vítimas do veículo e prestaram os primeiros cuidados.
Em seguida, os profissionais encaminharam os feridos para atendimento médico. Até o momento, as autoridades não divulgaram o estado de saúde das vítimas.
O acidente no trevo de Piúma ocorreu em um trecho que passa por obras. Por isso, as equipes reforçam a necessidade de atenção redobrada dos motoristas.
A PRF orienta condutores a reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização no local, sobretudo durante intervenções na pista, para evitar novas ocorrências.
O trevo fica no acesso a Piúma, região que registra tráfego intenso, especialmente em horários de pico.