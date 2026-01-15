Acidente no trevo de Piúma deixa duas pessoas feridas

Um acidente no trevo de Piúma deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (15). A colisão ocorreu no acesso que liga o município à BR 101.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro e um caminhão se envolveram na batida. Com o impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens.

Logo depois, equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia realizaram o atendimento. Os socorristas retiraram as vítimas do veículo e prestaram os primeiros cuidados.

Em seguida, os profissionais encaminharam os feridos para atendimento médico. Até o momento, as autoridades não divulgaram o estado de saúde das vítimas.

O acidente no trevo de Piúma ocorreu em um trecho que passa por obras. Por isso, as equipes reforçam a necessidade de atenção redobrada dos motoristas.

A PRF orienta condutores a reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização no local, sobretudo durante intervenções na pista, para evitar novas ocorrências.

O trevo fica no acesso a Piúma, região que registra tráfego intenso, especialmente em horários de pico.