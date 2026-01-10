Acordo UE–Mercosul avança e abre nova frente de oportunidades para o agro brasileiro
O texto ainda precisa ser analisado e aprovado pelo Parlamento Europeu para entrar em vigor, mas a expectativa é de que o Mercosul assine o acordo no dia 17 de janeiro.
Após mais de duas décadas de negociações, os países da União Europeia confirmaram apoio majoritário ao acordo comercial com o Mercosul, abrindo caminho para a formalização do maior tratado de livre comércio já firmado entre os dois blocos. A decisão foi comunicada nesta sexta-feira (9).
