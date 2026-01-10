Acordo UE–Mercosul avança e abre nova frente de oportunidades para o agro brasileiro

Após mais de duas décadas de negociações, os países da União Europeia confirmaram apoio majoritário ao acordo comercial com o Mercosul, abrindo caminho para a formalização do maior tratado de livre comércio já firmado entre os dois blocos. A decisão foi comunicada nesta sexta-feira (9).

