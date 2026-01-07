Após nove anos, produção de arroz deve cair no Brasil e no mundo na safra 2025/2

A produção de arroz na safra 2025/26 deve registrar queda tanto no Brasil quanto no mercado internacional, interrompendo um ciclo de nove anos consecutivos de crescimento da oferta global. A avaliação é de pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), que atribuem o movimento principalmente aos preços mais baixos praticados ao longo de 2025, à redução das margens dos produtores, aos elevados estoques e à restrição no acesso ao crédito rural.

