Apreensão resulta em grande volume de drogas no ES

A apreensão de drogas em Vila Velha aconteceu na noite desta quarta-feira (7), no bairro Chácara do Conde. Policiais militares da equipe K9 da 17ª Companhia Independente realizaram a ação. No entanto, a ação não resultou na detenção de suspeitos.

Durante o patrulhamento preventivo, os militares circularam pela Rua Projetada Leopoldina. Em seguida, utilizaram a cadela farejadora Meg na varredura da via. O animal apresentou mudança de comportamento em pontos distintos.

Diante da sinalização da cadela, os policiais intensificaram as buscas. Durante a varredura, encontraram 365 pedras de crack, 91 buchas de maconha, dez pinos de cocaína e três unidades de haxixe. O material estava escondido próximo à via.

Após a apreensão de drogas em Vila Velha, os militares recolheram os entorpecentes. Em seguida, encaminharam todo o material para a 2ª Delegacia Regional. A Polícia Civil assumirá a investigação do caso.