Segurança

Apreensão resulta em grande volume de drogas no ES

Equipe K9 da Polícia Militar localizou crack, maconha, cocaína e haxixe em área de mata.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

A apreensão de drogas em Vila Velha aconteceu na noite desta quarta-feira (7), no bairro Chácara do Conde. Policiais militares da equipe K9 da 17ª Companhia Independente realizaram a ação. No entanto, a ação não resultou na detenção de suspeitos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante o patrulhamento preventivo, os militares circularam pela Rua Projetada Leopoldina. Em seguida, utilizaram a cadela farejadora Meg na varredura da via. O animal apresentou mudança de comportamento em pontos distintos.

Leia também: Cão vítima de maus-tratos a animais é resgatado em Marataízes

Diante da sinalização da cadela, os policiais intensificaram as buscas. Durante a varredura, encontraram 365 pedras de crack, 91 buchas de maconha, dez pinos de cocaína e três unidades de haxixe. O material estava escondido próximo à via.

Após a apreensão de drogas em Vila Velha, os militares recolheram os entorpecentes. Em seguida, encaminharam todo o material para a 2ª Delegacia Regional. A Polícia Civil assumirá a investigação do caso.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

DrogasPolícia MilitarVila Velha

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por