Banco de Alimentos de Vitória distribui 5,6 toneladas nos primeiros dias de 2026

O Banco de Alimentos Herbert de Souza recebeu e distribuiu 5,6 toneladas de alimentos nos primeiros 15 dias de janeiro. A unidade integra a rede de segurança alimentar vinculada à Secretaria de Assistência Social de Vitória.

As doações incluíram banana, aipim, melancia, tomate, brócolis, limão e gelatina. Após a triagem, a equipe destinou os alimentos a entidades socioassistenciais parceiras e a serviços que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

A nutricionista do Banco de Alimentos, Carmina Hosana da Silva, destacou que as doações fortalecem a segurança alimentar. Além disso, elas contribuem para uma alimentação mais adequada, especialmente durante o verão.

A gerente de Segurança Alimentar e Nutricional da Semas, Roseane Fernandes, explicou que a equipe atuou de forma integrada para garantir agilidade na organização e na distribuição dos produtos recebidos.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Soraya Mannato, as parcerias ampliam o alcance do Banco de Alimentos e reforçam o compromisso do município com o combate à fome e a garantia do direito à alimentação.