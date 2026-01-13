Bispo de Cachoeiro participa de audiência com o Papa Leão XIV no Vaticano

A audiência com o Papa Leão XIV contou com a participação do bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (12), no Vaticano.

A reunião reuniu membros da Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O diálogo abordou desafios da Igreja no mundo contemporâneo.

Durante a saudação, Dom Luiz esteve ao lado do presidente da Comissão, Dom Maurício da Silva Jardim. Também participaram Dom Esmeraldo Barreto de Farias e Dom Paolo Andreolli.

Os bispos agradeceram a acolhida do Papa Leão XIV. Além disso, destacaram a importância do momento de comunhão e escuta mútua.

Na audiência, Dom Maurício apresentou as frentes de atuação da Comissão. Ele ressaltou a animação missionária, a cooperação intereclesial e a pastoral dos brasileiros no exterior.

O Papa ouviu atentamente as partilhas e recebeu materiais institucionais. Entre eles, estavam o Programa Missionário Nacional e subsídios dos Conselhos Missionários.

Segundo Dom Maurício, o Pontífice destacou a sinodalidade e a missionariedade. Para a Comissão, o encontro representou uma bênção e um incentivo ao trabalho pastoral.

Durante o diálogo, os bispos agradeceram a ênfase do Papa na missão e no Concílio Vaticano II. Eles reconheceram a atualidade dessas reflexões para a Igreja.

Bispo de Cachoeiro se reúne com Papa Leão XIV

Nesse contexto, além disso, Dom Luiz Fernando Lisboa destacou a realidade das guerras no continente africano. Ele pediu, sobretudo, maior atenção aos conflitos motivados pela exploração de recursos naturais.

Em seguida, o bispo citou dados sobre deslocados em Cabo Delgado e refugiados no Sudão. Segundo ele, o compromisso precisa ir além da denúncia pública.

Ainda durante a audiência com o Papa Leão XIV, os bispos também convidaram o Pontífice para o 7º Congresso Americano Missionário. O evento ocorrerá, posteriormente, em 2029, em Curitiba.

Por fim, a Comissão apresentou programas missionários e desafios da formação presbiteral no Brasil. Assim, a CNBB reforçou a missão como eixo central da vida cristã.