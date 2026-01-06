Bolsonaro caiu, bateu cabeça em móvel e não está bem, diz Michelle

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 6, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu durante esta madrugada e bateu a cabeça em um móvel na sua cela, na Superintendência da PF (Polícia Federal). “Meu amor não está bem”, destacou Michelle em seu perfil no Instagram.

Segundo o relato da ex-primeira-dama, durante a madrugada, enquanto dormia, Bolsonaro teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a sua visita.

“Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros”, complementou ela, nas redes sociais.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro. Em 24 de dezembro, ele foi internado para novos procedimentos médicos para corrigir um caso de hérnia inguinal e para tentar amenizar as crises de soluços.