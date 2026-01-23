Cachoeiraço 2026 divulga programação completa; confira

O Cachoeiraço 2026 já tem programação oficial definida e promete movimentar a Avenida Beira Rio entre os dias 6 e 8 de fevereiro. O carnaval que marcou gerações em Cachoeiro de Itapemirim retorna com uma agenda diversificada, reunindo atrações nacionais, artistas locais, blocos tradicionais e opções para públicos de todas as idades.

A abertura da festa acontece na sexta-feira (6), com uma noite dedicada ao samba, ao pagode e ao axé. Portanto, o destaque da programação fica por conta do grupo Terra Samba, atração nacional confirmada. Além disso, a cantora Flávia Mendonça encerra a noite no trio elétrico.

No sábado (7), a programação ganha ainda mais intensidade com o tradicional Concurso Rei Momo e Rainha do Carnaval. O dia também contará com blocos, shows e apresentações que seguem até a noite. Assim, nomes nomes como Charles Vicentin, Pagode do Dudu, com participação do ArtSamba, além da Banda Agitaê e do cantor Filipe Fantin agitam o Cachoeiraço.

Dessa forma, o encerramento, no domingo (8), aposta em uma proposta mais familiar. Por fim, a programação inclui o Carnapet e termina com Tina Show, ao lado do Bloco Batatinha, garantindo diversão para crianças e adultos.

Programação completa

Sexta-feira – 6 de fevereiro

19h – Bloco Tsunami

19h40 – Vinicinho do Cavaco e Banda

20h30 – Terra Samba

22h30 – Vinicinho do Cavaco e Banda

23h – Flávia Mendonça

Sábado – 7 de fevereiro]

17h – Concurso Rei Momo e Rainha

17h30 – Bloco Tsunami

18h30 – Charles Vicentin

20h – Pagode do Dudu com participação do ArtSamba

20h30 – Banda Agitaê

22h30 – Pagode do Dudu com participação do ArtSamba

23h – Filipe Fantin

Domingo – 8 de fevereiro

16h – Carnapet

17h – Tina Show com o Bloco Batatinha