Cachoeiro abre 100 vagas para castração gratuita de cadelas

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abriu 100 vagas para a castração gratuita de cães fêmeas. A ação integra o Programa Pet Vida e reforça as políticas públicas de bem-estar animal e controle populacional no município.

O cadastro ocorre de forma presencial entre os dias 19 e 23 de janeiro. Assim, os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), que funciona no Prédio do Sindicato Rural, no 3º andar, no Setor de Bem-Estar Animal. O atendimento acontece das 9h às 16h. As vagas são limitadas e destinadas exclusivamente a cadelas.

Inscrição

Para efetivar a inscrição, o tutor precisa apresentar comprovante de cadastro no CadÚnico e documentação que comprove renda familiar inferior a dois salários mínimos. Nesse sentido, a Prefeitura reforça que somente quem atender a esses critérios poderá participar do programa.

A coordenadora de Proteção e Bem-Estar Animal, Andressa Mota Carvalho de Souza, explicou que a castração ocupa papel central nas ações do município.

“O procedimento atua diretamente no controle populacional de cães e gatos. Além disso, a iniciativa ajuda a prevenir o abandono, reduz riscos de doenças e contribui para melhorar a qualidade de vida dos animais”,

O primeiro cadastro apresentou elevado número de desistências, especialmente entre cadelas fêmeas. Por esse motivo, o Município decidiu disponibilizar novas oportunidades para essa categoria, garantindo melhor aproveitamento dos recursos públicos e ampliando o acesso dos tutores ao serviço.

A coordenadora destacou ainda que a iniciativa reafirma o compromisso da administração municipal com políticas contínuas e responsáveis voltadas à proteção animal.