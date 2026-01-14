Cachoeiro tem novas oportunidades para setor comercial e administrativo

Nesta quarta (14), duas empresas anunciaram novas oportunidades de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim. Assim, as vagas contemplam diferentes áreas e perfis profissionais, com foco em candidatos que atendam aos requisitos informados pelos empregadores. Desse modo, as seleções já estão em andamento e os currículos podem ser enviados pelos canais indicados.

Setor administrativo

A Opex Serviços de Mineração está com vaga aberta para o cargo de assistente de faturamento. A empresa busca profissionais com experiência no setor de faturamento.

Vivência com faturamento interestadual aparece como diferencial. Além disso, a vaga exige disponibilidade de horário e perfil proativo. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected].

Setor comercial

Já a Menthor Soluções Empresariais anunciou a abertura de duas vagas, sendo uma para caixa e outra para atendente. Dessa forma, para concorrer, é necessário morar em Cachoeiro de Itapemirim, ter ensino médio completo, apresentar boas referências profissionais e possuir experiência em cargos do comércio.A empresa também destaca como requisitos organização, simpatia e comprometimento.

A remuneração oferecida inclui salário da categoria, além de benefícios como planos Unimed e Uniodonto, auxílio-transporte e comissão variável. Assim, os currículos, com foto, devem ser enviados diretamente para o WhatsApp, pelo número (28) 99982-0500.