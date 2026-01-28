Caiado anuncia filiação ao PSD ao lado de Ratinho Júnior e Eduardo Leite

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na noite desta terça-feira (27), a filiação ao PSD para tentar manter sua pré-candidatura à Presidência da República. Ele anunciou a nova filiação ao lado de Ratinho Júnior, governador do Paraná, e de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Os dois também são candidatos à Presidência da República.

“Aquele que for escolhido (para ser candidato) levará essa bandeira de resgate daquilo que o povo espera: caráter, honra, independência intelectual para governar esse país. O que sair daqui candidato terá o apoio dos demais”, disse Caiado, que está deixando o União Brasil.

Eduardo Leite deu boas vindas ao novo colega de partido, rechaçou haver aspirações individuais e afirmou que ninguém precisa pensar igual, mas que é necessário pensar o Brasil. Já Ratinho defendeu que é preciso fazer “um novo país”.

Mais cedo, em entrevista à rádio Nova Brasil, Caiado disse que havia comunicado a decisão de procurar outra legenda ao presidente do partido, Antônio Rueda, e ao ex-prefeito de Salvador ACM Neto. “Eu já informei o presidente do partido, o Rueda, o ACM Neto, que é meu amigo, irmão, e já disse que entendo a dificuldade do partido. Só que, nessa situação, eu já estou buscando também uma alternativa para ter outro partido pelo qual me candidatar”, afirmou.