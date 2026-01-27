Cão farejador localiza drogas durante ação no bairro Zumbi, em Cachoeiro

Um cão farejador localizou drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, durante uma ação da Polícia Militar realizada nesta segunda-feira (26). A ocorrência aconteceu na Rua Nova Venécia, onde equipes realizavam patrulhamento a pé na região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A equipe da Força Tática K9 utilizou a cadela Kyara para varredura do local. Em seguida, o animal indicou a presença de entorpecentes escondidos em pontos específicos da via.

A equipe encontrou 29 pinos de cocaína, 14 papelotes da mesma substância e 16 unidades de haxixe. Além disso, os agentes localizaram 56 pedras de crack e 109 buchas de maconha.

Todo o material estava armazenado de forma dispersa, o que indica tentativa de ocultação. Contudo, o trabalho do cão farejador permitiu a localização completa dos entorpecentes.

Após a apreensão, a equipe recolheu o material e o encaminhou à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos legais. Não houve pessoas detidas durante a ação.

Por fim, a corporação destacou que o uso de cães farejadores reforça a eficácia das ações preventivas. A presença do K9 amplia a capacidade de localizar drogas em áreas urbanas com maior precisão.