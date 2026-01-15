Segurança

Carreta carregada com algodão tomba na BR 262 em Domingos Martins

Carreta tombada na BR 262 carregava novelo de algodão e causou lentidão no trânsito na Região Serrana.

Foto retrata caminhão tombado na BR 262 em Domingos Martins
Foto: Divulgação

Uma carreta tombou na BR 262 e provoca sistema pare e siga na tarde desta quarta-feira (14), em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. O veículo transportava novelo de algodão.

O tombamento ocorreu por volta das 16h, no sentido Marechal Floriano. Segundo relato do motorista ao Corpo de Bombeiros, o peso da carga puxou a carreta. Com o impacto, o veículo tombou parcialmente sobre a pista. Apesar da situação, o condutor conseguiu sair sozinho da cabine e não sofreu ferimentos.

Logo depois, equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no local. Durante o atendimento, os militares identificaram vazamento de combustível na rodovia. Em seguida, a equipe controlou o vazamento e realizou os procedimentos de segurança. Assim, os agentes evitaram riscos adicionais aos motoristas que trafegavam pelo trecho.

A carreta tombou na BR 262 em um ponto de tráfego intenso. Por isso, o trânsito passou a operar em sistema pare e siga até a liberação parcial da via. As autoridades orientam os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho, sobretudo durante o trabalho das equipes de resgate e limpeza.

