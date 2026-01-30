Catherine O’Hara morre aos 71 anos e deixa legado no cinema

A atriz canadense Catherine O’Hara morre aos 71 anos, confirmaram veículos internacionais nesta sexta-feira (30). A notícia foi divulgada pelo empresário da artista.

Segundo os relatos, O’Hara faleceu em sua casa em Los Angeles após uma breve doença. Até o momento, a família não divulgou a causa da morte.

Catherine O’Hara morre deixando uma carreira marcada por papéis icônicos no cinema e na televisão.

Em Hollywood, ela ganhou reconhecimento mundial como Kate McCallister na franquia “Esqueceram de Mim”.

Além disso, O’Hara brilhou como Moira Rose em “Schitt’s Creek”, papel que lhe rendeu um Emmy. Ela também atuou em “Beetlejuice”, “Os Fantasmas se Divertem” e em produções recentes como “The Studio”.

Por fim, Catherine O’Hara morre deixando marido e dois filhos, além de um legado duradouro no universo da comédia.