Chocolate indígena do Pará vira referência internacional em sustentabilidade
Projeto da líder indígnea Katyana Xipaya serviu de referência para iniciativas semelhantes na região e foi reconhecido mundialmente como modelo de negócio sustentável e de conservação da floresta
A força da bioeconomia indígena no Médio Xingu acaba de conquistar importante reconhecimento internacional. A marca de chocolates artesanais Sidjä Wahiü ("Mulher Forte", na língua Xipaya), idealizada pela liderança indígena Katyana Xipaya, foi selecionada pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) para integrar sua vitrine global de soluções sustentáveis.
