Ciclone no Sudeste favorece chuvas intensas e coloca o Espírito Santo em alerta

Atuação de frente fria e ciclone no Sudeste pode formar corredor de umidade e aumentar volumes de chuva no Estado.

chuvas intensas no Espírito Santo
Fonte: Freepik

A atuação de uma frente fria e a formação de um ciclone no litoral do Sudeste elevam a atenção para o Espírito Santo nos próximos dias. Inicialmente, a frente fria provoca chuvas intensas no Sul do Brasil a partir de quinta-feira (29). Em seguida, o sistema avança.

Na sexta-feira (30), um ciclone se forma no litoral da Região Sudeste. O fenômeno favorece grandes volumes de chuva em áreas próximas.

Embora os maiores acumulados se concentrem em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, o Espírito Santo entra na zona de atenção.

Isso ocorre porque o ciclone mantém um fluxo contínuo de umidade vindo do oceano Atlântico. Assim, o sistema pode alcançar o território capixaba.

Além disso, a persistência do ciclone favorece a formação de um canal de umidade entre o Espírito Santo e o Centro-Oeste do país.

Esse padrão atmosférico pode configurar um novo episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCAS, ainda no verão 2025/2026.

Quando a ZCAS se estabelece, o Espírito Santo costuma registrar chuvas frequentes, volumosas e prolongadas, sobretudo em áreas vulneráveis.

Portanto, cresce o risco de alagamentos, enxurradas e transtornos urbanos, principalmente em regiões com histórico de ocorrências.

Enquanto isso, tempestades isoladas seguem previstas em estados vizinhos, com rajadas de vento, raios e possibilidade de granizo.

Diante desse cenário, órgãos meteorológicos recomendam atenção redobrada da população capixaba às atualizações oficiais.

A orientação é acompanhar os avisos do Instituto Nacional de Meteorologia e adotar medidas preventivas em áreas suscetíveis.

