CIEE/ES fortalece empregabilidade jovem em 15 eventos em 2025

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo ampliou sua atuação junto aos estudantes capixabas ao longo de 2025 e marcou presença em 15 eventos de empregabilidade. Assim, as ações ocorreram, principalmente, na região da Grande Vitória e priorizaram o contato direto com jovens do ensino médio, técnico e superior.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao longo do ano, a instituição concentrou esforços em feiras de empregabilidade, palestras e ações de orientação profissional realizadas em universidades e escolas técnicas. Nesse sentido, o CIEE/ES buscou aproximar estudantes do mercado de trabalho. Com isso, reforçou a importância do cadastro no portal da instituição para acesso às oportunidades de estágio e aprendizagem.

Leia também:

Dessa forma, durante os eventos, o CIEE/ES divulgou uma média de cinco mil vagas de estágio abertas, alinhadas ao perfil dos cursos ofertados em cada instituição de ensino. Além disso, as equipes incentivaram o cadastramento presencial dos estudantes por meio de materiais informativos com QR Code, facilitando o acesso à plataforma digital.

CIEE

Presente no Espírito Santo há 45 anos, o CIEE atende atualmente cerca de 10 mil jovens no estado. Em nível nacional, a organização soma 61 anos de atuação e já contribuiu para a inserção de mais de sete milhões de brasileiros no mundo do trabalho. Desse modo, reforça seu papel como referência em inclusão social e qualificação profissional.